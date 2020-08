포스코인터, 리버스 멘토링 프로그램…"신입사원이 임원에게 조언"

[아시아경제 우수연 기자]포스코인터내셔널이 젊은 신입직원들이 임원에게 조언을 하는 멘토링 프로그램을 실시해 여러 세대가 공존하며 즐겁게 일할 수 있는 기업문화를 조성하는데 앞장서고 있다.

포스코인터내셔널(이하 포스코인터)는 16일 젊은 직원이 경영진을 대상으로 코칭하는 방식의 '리버스 멘토링 프로그램'을 지난달부터 시행하고 있다고 밝혔다.

포스코인터는 90년대생 신입사원이 임원들의 멘토를 맡아 젊은 세대와의 소통은 물론 최신 트렌드에 대해 조언하는 방식으로 프로그램을 진행하고 있다고 설명했다. 멘토링은 약 3개월 동안 임원 1명과 사원 3~4명이 한 팀을 구성해 이뤄지며 현재 9명의 임원과 32명의 사원이 자발적으로 참여하고 있다.

특히 MBTI 성격유형검사, SNS 문화, 신조어 등 멘토들이 직접 선정한 관심사로 멘토링을 실시해 형식적인 프로그램에서 벗어나 생생한 소통과 공감의 장을 마련한 것이 특징이다.

해당 프로그램에 참여한 한 임원은 "'90년생이 온다'와 같은 책 또는 강의에서 이야기하는 일반화된 젊은 세대의 특징이 사실일지 궁금했는데 직접 90년대생 멘토들과 터놓고 이야기할 수 있는 자리가 마련돼 기쁘다"며 "리버스 멘토링을 세대격차 해소와 리더십 성장의 기회로 삼겠다"고 소감을 밝혔다.

프로그램에 참여한 신입사원도 "평소 임원들과 대화할 기회가 많지 않아 자연스럽게 대화하기 어려울 것이라는 선입견이 있었는데 멘토링을 통해 세대?계층간 이해의 폭을 넓힐 수 있어 의미있는 자리였다"고 말했다.

한편, 리버스 멘토링에 참여하는 멘토와 멘티들은 팀별로 인스타그램 계정을 만들어 활동사진과 소감을 공유하고 있다. 해당 게시물들은 인스타그램 검색창에서 '실장님을 부탁해' 또는 '포인터 리버스 멘토링'을 검색하면 확인할 수 있다.

