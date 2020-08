광복절에도 장맛비 쏟아져…서울·경기·강원 영서 호우특보

[아시아경제 김민영 기자] 광복절인 15일 서울ㆍ경기와 강원 영서에 장맛비가 쏟아지고 있다.

기상청은 15일 오전 9시 기준 서울ㆍ경기와 강원 영서에 호우주의보가 발효 중이며 경기 남부와 강원 영서 남부에는 돌풍과 천둥ㆍ번개를 동반한 시간당 30∼40mm의 매우 강한 비가 오고 있다고 전했다.

전날부터 이날 오전 9시까지 주요 지점 강수량은 경기 여주시 대신면 89.5mm, 남양주시 오남읍 75.0mm, 의왕 74.5mm, 광명시 소하동 65.5mm, 서울 성북구 62.5mm, 강원 홍천군 내면 85.5mm, 횡성군 안흥면 78.5mm, 평창군 봉평면 59.0mm, 원주 치악산 59.0mm다.

이날 오전 8시부터 9시까지 주요 지점 1시간 강수량은 이천 33.8mm, 여주 29.0mm, 횡성 20.5mm다.

서해상에서 유입되는 강한 비구름대의 영향으로 서울ㆍ경기와 강원 영서는 오전까지 매우 강한 비가 계속 내리겠다. 저지대와 농경지 침수, 산사태, 축대 붕괴 등 비 피해가 없도록 각별히 주의해달라고 기상청은 전했다.

비는 일요일인 16일까지 이어지겠다. 이후 중부지방은 역대 최장 기간 장마에서 벗어날 것으로 보인다.

서울ㆍ경기와 강원 영서를 제외한 전국 대부분 지역엔 폭염특보가 내려져 있다.

