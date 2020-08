[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자]

<총경급>

△부산경찰청 청문감사관 류삼영 △“ 정보화장비과장 박재천 △” 경비과장 이봉균 △“ 112종합상황실장 김태경 △” 형사과장 원창학 △“ 사이버안전과장 서호갑 △” 과학수사과장 윤경돈 △중부서장 정규열 △영도서장 박병기 △동부서장 이병학 △부산진서장 석봉구 △금정서장 박재구 △사하서장 조정재 △연제서장 강일웅 △경무과(대기) 이흥우

<전출>

△울산경찰청 청문감사담당관 김태우 △“ 생활안전과장 임영섭 △” 치안지도관 박성호 △경북경찰청 울진서장 변종문 △경남경찰청 남해서장 남기병

8월 18일자.

