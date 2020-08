언택트부터 캠린이까지, 코로나로 뜬 신조어

[아시아경제 이진경 기자] 코로나 사태가 장기화되고 생활 모습이 많이 바뀌면서 코로나와 관련된 새로운 용어들이 등장했는데요. ‘상상 코로나’, ‘코로나 블루’ 등 코로나 관련 신조어들이 낯설다고요? 이번 기회에 코로나는 우리에게 어떠한 새로운 언어적 유산을 남겼는지 알아볼까요?

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr