신성이엔지, 입구부터 바이러스 차단한다

[아시아경제 문혜원 기자]신성이엔지와 위니케어가 퓨어게이트를 정식 출시한다고 14일 밝혔다.

퓨어게이트는 반도체, 디스플레이 및 2차전지 공장과 같은 고청정 시설의 입구에 설치된 에어샤워에서 아이디어를 얻은 제품으로 건물의 입구 및 문에 설치된다. 공동주택용 에어샤워 개념으로 외부 미세먼지의 실내 유입을 차단하며, 강력한 바람을 통해 옷이나 몸에 붙은 미세먼지와 바이러스를 제거하고, 실내 공기 청정을 유지하는 제품이다.

퓨어게이트는 센서를 통해 출입을 감지하여 자동 운전이 가능하며, 공기질을 판단하여 LED색상으로 알려준다. 또한, 계절에 맞춰 바람의 온도를 제어 할 수 있으며, 설치되는 장소에 따라 유동적으로 크기를 변경 할 수 있다.

코로나19에 적극 대응하기 위한 기술력도 담겨있다. 퓨어게이트에 부착된 카메라와 디스플레이를 통해 사용자의 마스크 착용 여부와 발열을 체크하고, 문제 발생시 알림을 통해 출입을 통제한다. 현재는 마스크 착용과 발열을 사람이 직접 확인하고 체크를 하였는데, 퓨어게이트를 통해 안전하고 편리하게 출입을 관리 할 수 있게 된 것이다. 또한, 고속의 바람을 통해 옷과 몸에 붙은 바이러스도 털어낼 수 있다.

퓨어게이트는 최근 KT 과천 관제센터와 제니엘 대전 콜센터, 과일을 재배하는 스마트팜 등에 설치 되었고, 부여에 위치한 롯데리조트에도 설치 예정이다.

강승하 위니케어 대표이사는 “퓨어루미에 이어 퓨어게이트까지 출시와 동시에 판매가 이루어지고 있다”며 “올해 하반기에는 퓨어루미의 확장형 모델이 출시 예정”이라고 말했다.

