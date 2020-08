◇서울시 <1급(지방관리관) 승진> ▶김의승 경제정책실장 ▶한제현 안전총괄실장 ▶류훈 도시재생실장

<2급(지방이사관) 승진>▶ 이대현 평생교육국장 ▶이원목 스마트도시정책관 ▶ 서노원 지역발전본부장 ▶ 박종수 서울대공원장

