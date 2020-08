정부, 육아전문관리사·커머스 크리에이터…신직업 집중 육성

'스마트건설전문가·융복합콘텐츠 창작자' 등 신직업 발굴



[아시아경제 장세희 기자]정부가 4차 산업혁명의 가속화와 인구구조 변화 등으로 인한 미래 일자리와 직업구조 변화에 대응하기 위해 유망 신직업 14개를 선정해 활성화에 나선다.

15일 정부부처에 따르면 정부는 유망 신직업 14개를 선정해 민간 활성화 지원에 나설 계획이다. 또 법과 제도를 정비해 초기 시장 수요를 창출하는 등 마중물 역할을 하겠다는 방침이다.

홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 지난 13일 비상경제 중앙대책본부 회의에서 이같은 내용을 담은 '신직업 활성화 방안'을 확정해 발표했다. 홍 부총리는 미래산업 및 인구구조 변화에 따라 새롭게 부상 중인 스마트건설 전문가·육아전문 관리사 등 14개의 신직업을 발굴하고, 37개+a의 유망 잠재 직업에 대해서도 도입 방안을 검토할 예정"이라고 밝혔다.

이에 정부는 ▲기발표 3개 과제 보완 ▲유망 신직업 추가 발굴 ▲잠재적 신직업 검토 등을 통해 50여개+a 일자리를 창출할 예정이다.

또 4차 산업혁명과 디지털·녹색 혁신 등으로 부상하고 있는 스마트 건설 전문가, 융복합 콘텐츠 창작자, 데이터 시각화 전문가, 미래차 정비 기술자, 녹색금융 전문가, 커머스 크리에이터 등 주요 신직업을 중점적으로 지원한다.

인구구조 변화 등으로 인한 돌봄 수요가 증가함에 따라 육아전문관리사, 난민 전문 통번역인, 산림레포츠 지도사, 목재 교육 전문가 등도 지원한다. 이외에도 민간 인명구조사, 기계설비 유지관리사 등 안전 분야 직업도 발굴할 예정이다.

다만 공인탐정, 디지털장의사, 개인정보보호전문관리자 등 이해관계자 간 갈등이 큰 과제는 연구용역과 간담회 개최를 통해 중장기적으로 검토하기로 했다.

정부는 또 잠재적 신직업을 발굴하기 위한 검토에도 나선다. 고령화 수명 연장과 관련해 개인기억 큐레이터, 최신 유행과 소비자 경향을 포착해 기업에 정보를 제공하는 트렌드 워처 등이다.

한편 정부는 검토 후 육성과 지원하다고 판단되면 내년 하반기 정부 차원의 신직업 도입 방안을 마련키로 했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr