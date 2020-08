코웨이, 침수피해 정수기 무상점검

긴급 지원 서비스

[아시아경제 김대섭 기자] 코웨이는 폭우로 침수 피해를 입은 경남 하동 지역에서 긴급 지원 서비스를 하고 있다고 14일 밝혔다.

이번 서비스는 해당 지역에 거점을 마련하고 전문가들이 침수된 정수기 제품 등을 무상 점검 및 교환해주면서 지역 주민을 돕고 있다. 침수 피해가 심한 지역 위주로 무상 점검 및 교환 등의 긴급 지원을 지속해 나갈 예정이다.

코웨이는 또 폭우 피해로 인해 마실 물이 부족한 이재민들을 위해 생수를 긴급 지원한다. 코웨이는 앞서 지난 12일 넷마블과 함께 수재민들을 돕기 위한 성금 10억원을 희망브리지 전국재해구호협회에 기탁했다.

코웨이 관계자는 "이번 집중 호우로 인해 어려움을 겪고 있는 이재민들이 하루 빨리 일상으로 돌아가는데 조금이나마 도움이 되길 바란다"고 말했다.

