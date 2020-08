강성훈 "선처없이 강력 대응할 것" 욕설 시비 주장한 누리꾼 고소

[아시아경제 민준영 인턴기자] 아이돌 그룹 젝스키스 출신 강성훈이 여고생을 밀치고 욕설을 했다는 내용이 인터넷에 확산되자 해당 글을 게재한 누리꾼을 고소했다.

강성훈은 13일 자신의 인스타그램을 통해 "안녕하세요. 강성훈입니다. 최근 커뮤니티에 올라온 저에 대한 글은 단언컨데 절대 사실무근이며, 금일 고소장을 접수하였습니다"라고 말했다.

이어 "그동안 이런 식의 근거 없는 허위사실이 악의적으로 유포되어 왔으나 더는 묵과할 수 없는 수준이라 판단하여 앞으로는 이에 대해 선처 없이 강력히 대응할 것"이라고 전했다.

앞서 지난 12일 한 온라인 커뮤니티에는 자신을 18세 여고생이라고 밝힌 한 누리꾼이 "강성훈과 실수로 부딪혀서 그가 들고 있던 게 다 떨어졌는데 나한테 '야야' 거리면서 화를 냈다. 제가 죄송하다고 서너 번 정도 사과드렸지만 강성훈은 여전히 화난 얼굴로 꺼지라면서 나를 밀쳤다"라는 내용의 글을 게재했다.

그러면서 "강성훈이 너무 세게 밀어서 뒤로 자빠지기 일보 직전이었고 손자국이 남았다"라며 '다음 날 친구랑 통화하면서 그 일을 얘기했는데 하필 강성훈이 들었다. 강성훈한테 패드립과 성적인 욕을 제외한 세상의 욕이란 욕은 다 들었고 이제까지 먹어온 욕보다 그날 하루에 먹은 욕이 더 많았던 걸로 기억한다"라고 주장했다.

또한 "무서워서 고개 푹 숙이고 눈 피하고 죄송하다 했는데 강성훈이 내 턱에 손가락을 대고 내 고개 확 돌리더니 니가 뭘 잘못했는지 아냐고 했다"라며 "내가 강성훈 욕하다 걸린 거랑 실수로 쓰레기 쏟은 건 잘못을 인정하지만 한쪽이 작정하고 일부러 부딪힌 게 아닌 이상 부딪힌 건 쌍방 아니냐"라고 덧붙였다.

현재 해당 폭로글은 커뮤니티에서 삭제 된 상태다.

다음은 강성훈 인스타그램 글 전문.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr