네파, MZ 겨냥 '플리스 얼리버드' 이벤트

[아시아경제 조유진 기자] 아웃도어 브랜드 네파가 올 가을·겨울 플리스를 미리 구입하는 소비자들에게 할인된 가격으로 제품을 구매할 수 있는 기회와 함께 사은 혜택을 추가로 제공하는 얼리버드 찬스를 27일까지 실시한다고 밝혔다.

이번 이벤트는 총 9가지 플리스 제품을 대상으로 한다. 비스코 플리스 시리즈는 20%, 데이브 보아 플리스 시리즈는 최대 40% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 또한 15만원 이상 구매한 소비자들을 대상으로 아쿠아삭스를 추가로 증정하며 특별 혜택을 제공할 예정이다.

40% 할인된 가격으로 8만대에 구입할 수 있는 데이브 보아 플리스는 따뜻하고 부드러운 소프트한 보아 플리스 소재를 사용했다. 심플한 디자인으로 남녀공용으로 착용할 수 있으며 간절기에는 단독으로, 추운 날씨에는 아우터 안에 함께 입어 스타일과 보온성을 모두 살릴 수 있다.

비스코 플리스 시리즈는 20% 할인 된 가격으로 4~5만원대로 구매가 가능하다. 가볍고 우수한 보온성을 자랑하는 소프트한 플리스 소재로 100% 리사이클 원단이 사용된 것이 특징이다. 비스코 플리스는 편안한 착용감을 제공하고 클래식한 디자인으로 실내에서 체온 유지 용으로 활용하기에도 좋고 다양한 옷들과 레이어드하기에도 용이하다.

얼리버드 찬스는 전국의 네파 매장 및 온라인 네파몰을 통해 만나볼 수 있다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr