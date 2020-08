[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 김사랑이 우아한 비주얼을 뽐냈다.

13일 김사랑은 자신의 인스타그램 계정에 흰드레스를 입고 찍은 사진을 올렸다.

사진과 함께 면사포를 쓴 이모티콘을 글로 남겼다.

김사랑의 백옥 같은 피부와 동안 미모가 눈길을 사로잡는다.

네티즌들은 해당 사진에 "순백의 여신입니다", "나보다 누나 라는게 믿기지 않아요" 등의 댓글을 남겼다.

한편, 김사랑은 영화 '퍼펙트맨', 드라마 '복수해라'에 출연할 예정이다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr