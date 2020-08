[아시아경제 임혜선 기자] 롯데그룹은 김현수 롯데물산 대표이사(사진)를 롯데렌탈 대표이사에 내정했다고 13일 밝혔다.

김현수 사장은 지난 1984년 롯데산업 경리과에 입사해 1997년 롯데백화점 재무팀장, 재무부문장 등을 지냈다. 2014년부터 2019년까지 롯데손해보험 대표이사를 역임하고 올해부터 롯데물산 대표이사로 재직 중이다.

▶1956년생 ▶한양대 회계학 ▶1984년 롯데산업 경리과 ▶1997년 롯데백화점 재무팀장 ▶2006년 롯데백화점 재무부문장 ▶2014년 롯데손해보험 대표이사 ▶2020년 롯데물산 대표이사

