샤오미 창립 10주년…전 제품 10% 할인

샤오미 10주년 감사 이벤트 열어

온라인 오픈마켓 등에서 10% 할인

[아시아경제 한진주 기자] 샤오미가 창립 10주년을 맞아 한국 소비자들을 위한 10% 할인 행사를 연다.

13일 샤오미는 국내 총판 한국테크놀로지와 오는 23일까지 한국 샤오미 고객을 위한 감사 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

한국테크놀로지의 샤오미 온라인몰 미코리아몰에서 13일부터 23일까지 할인 행사를 진행한다. 13일부터 31일까지 쿠팡과 위메프, 티몬, 지마켓, 옥션, 네이버 스마트스토어, 11번가 등에서 전 제품 10% 할인전을 순차적으로 연다.

샤오미의 ▲가전 ▲모바일 ▲스마트 디바이스 ▲스마트 모빌리티 상품들을 합리적인 가격에 구매할 수 있다. 샤오미는 그동안 자사 제품을 애용해 준 고객의 성원에 보답하기 위해 이번 이벤트를 마련했다.

허성택 샤오미 한국총괄 팀장은 "13명의 작은 회사에서 10년 만에 세계 500대 기업으로 성장한 샤오미는 첫 제품 출시 10주년을 기념해 전 제품 10% 할인 이벤트를 열게 됐다"며 "앞으로도 다양한 이벤트로 한국 고객과의 소통을 강화할 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr