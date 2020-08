테슬라코리아 "티맵 택시로 테슬라 전기차 불러보세요"

[아시아경제 우수연 기자]테슬라코리아가 이달 18일부터 31일까지 티맵 택시 어플리케이션으로 테슬라 전기차를 호출하면 무료 탑승을 제공하는 'TESLA RIDE 캠페인'을 진행한다고 13일 밝혔다.

'TESLA RIDE 캠페인'은 티맵 택시 애플리케이션으로 차량을 호출하면 추첨을 통한 당첨자에 한 해 테슬라 차량으로 목적지까지 데려다주는 무료 탑승 이벤트다. 이번 캠페인에는 프리미엄 전기 스포츠유틸리티차량(SUV) 모델 X, 보급형 전기 세단 모델 3가 택시로 운행된다.

이번 캠페인은 이달 18일부터 31일까지 2주간 평일 출근 시간(오전 7~11시)과 퇴근 시간(오후 5~9시)에 서울 일부 지역에서 운행되며, 탑승자에게는 특별한 시승 경험뿐 아니라 테슬라 에코백을 선물로 제공한다.

캠페인 기간 동안, 누구나 참여 가능한 소셜 미디어 이벤트도 진행된다. 테슬라코리아 공식 카카오톡 채널의 캠페인 이미지를 해시태그(#TESLARIDE)와 함께 인스타그램 개인 계정에 공유하면 선착순으로 100명에게 테슬라 에코백을 증정한다. 또한 도로위를 달리는 테슬라 차량을 포착해 해시태그(#TESLARIDE)와 함께 인스타그램 개인 계정에 업로드하면 추첨을 통해 20명에게 테슬라 우산을 증정한다.

테슬라코리아는 지속적인 브랜드 성장에 따라 고객을 위한 서비스 인프라 확충에 노력하고 있다. 테슬라 스토어와 서비스 센터가 복합된 '테슬라 센터'를 부산과 분당에 연내 오픈해 서비스와 운용 편의성을 증대해 나갈 계획이다.

