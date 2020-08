복구 현장을 찾은 서춘수 군수 … 민·관·군 함께 구슬땀

직원·사회봉사단체·군인 등 200여명 참여, 신속한 복구·군민 안정 유도



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 집중호우로 피해를 본 주민들을 돕기 위해 민·관·군이 함께 총력전을 펼치고 있다고 13일 밝혔다.

군은 집중호우로 도로유실과 주택 주변 사면 붕괴 등 주민 불편 및 2차 피해가 우려되고 있어 군청 직원 100여 명과 군인 60명, 사회봉사단체 소속 여성단체협의회·주부민방위·적십자·바르게살기·새마을·자원봉사협의회 등 모두 200여 명의 대민지원팀을 긴급 투입해 수해복구에 구슬땀을 흘렸다.

대민지원팀은 함양읍 등 지역 17개소에서 토사 제거 및 포대 쌓기, 물청소, 쓰레기 수거 등 침수지역의 토사 및 잔재물 제거 등 수해복구에 힘을 보탰다.

서춘수 함양군수도 복구 현장을 찾아 현장을 점검하고 주민들을 위로하는 한편 직원들과 수해 복구작업에 매진했다.

서 군수는 “집중호우로 인한 군민의 피해와 불편을 최소화할 수 있도록 분야별로 인력과 장비를 투입해 수해복구에 전력을 다하겠다.”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr