충남, ‘인구주택총조사’ 조사요원 1626명 모집

[아시아경제(내포) 정일웅 기자] 충남도는 내달 3일까지 ‘2020년 인구주택총조사’를 진행할 조사요원 1626명을 모집한다고 13일 밝혔다.

조사는 통계청이 주관해 5년 주기로 진행된다. 조사내용은 전국 인구·가구·주택에 관한 것으로 결과물은 향후 국가 기본통계자료로 활용된다. 올해 조사는 11월 1일~18일 추진된다.

모집대상은 조사업무를 총괄하는 ‘총관리자’와 현장조사 지도 및 지원을 담당할 ‘조사관리자’, 가구를 방문해 조사표를 작성하는 ‘조사원’ 등이다.

조사요원 신청서는 내달 3일까지 도내 각 시·군청에 서면으로 제출하거나 온라인을 통해 제출할 수 있다.

신청 자격은 해당 시·군에 주소를 둔 만18세 이상 주민이며 올해는 종이 없는 전자조사로 실시하는 만큼 스마트 폰·태블릿 등 스마트기기를 다룰 수 있어야 한다.

합격자는 각 시·군청 및 인구주택총조사 홈페이지에 공지되며 선발자에게는 사이버 교육 수강 안내 문자 메시지(SMS)가 발송될 예정이다.

김하균 도 기획조정실장은 “인구주택총조사는 국가와 지역정책의 기초가 되는 기본자료이자 모든 통계의 기준”이라며 “사명감과 책임감을 갖고 적극적으로 업무를 수행할 조사요원을 선발해 자료의 정확성을 높이겠다”고 말했다.

