인명피해 13명·산사태 1548건…산림청, 피해조사·복구 추진

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] ‘사망 7명·실종 2명·부상 4명 등 인명피해 13명, 산사태 1548건(627㏊)·산지 태영광발전시설 12건 등 재산상 피해액 993억3900만원’ 12일 오후 4시를 기준으로 잠정집계한 장마철 산림피해 현황이다.

박종호 산림청장은 13일 정부대전청사에서 이 같은 내용의 피해(잠정)현황을 발표했다. 또 정확한 피해현황 파악을 위한 현지 조사와 복구계획 수립을 목적으로 ‘산림피해 조사·복구 추진단을 구성해 운영한다고 밝혔다.

조사단은 산림보호국장을 단장으로 꾸려지며 ▲강원 ▲경기 ▲충북 ▲대전·세종·충남 ▲광주·전북 ▲전남·경남 ▲경북 등 7개 반을 구분해 운영한다. 권역별 피해 규모에 따라선 공무원 5명~10명 내외가 1개 반으로 구성되며 조사단에는 민간전문가도 4명 내외로 포함된다.

조사는 ‘자연재난조사 및 복구계획 수립 지침’에 따라 진행되며 드론 등 과학적 조사방법을 통해 복구계획을 함께 수립한다는 게 산림청의 복안이다.

피해지역 83개 시·군·구 중 특별재난지역과 우심지역 39곳은 행정안전부 주관의 중앙재난피해합동조사단이 맡아 조사를 진행하고 이외에 지역을 산림청이 주관해 조사하게 된다.

산림청은 앞으로의 산사태 방지정책과 제도도 개선한다. 우선 산사태취약지역 기초조사 범위를 기존 5000개소에서 2만개소로 확대하고 이중 위험도가 높은 지역을 선별해 산사태취약지역으로 지정하는 등 안전 사각지대를 해소한다.

특히 위험지역 주민에게 산사태 예보(주의보·경보)를 하루 전에 발령해 주민대피가 선제적으로 이뤄질 수 있도록 관련 시스템을 개선한다.

박종호 산림청장은 "산림청은 기존 제도를 개선하고 새로운 체계를 발굴·구축해 인명피해를 제로화, 재산피해를 최소화하기 위해 노력하겠다"고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr