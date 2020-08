巨與 독주에 '멀미'난 여론, '약자' 통합당 동정론으로

임대차 3법, 공수처 후속 3법 강행

與 스스로 국민 견제 심리 자극

통합당 발빠른 현장 행보 한 몫

野, 어부지리·반사이익 지적도



[아시아경제 이지은 기자, 강나훔 기자] 더불어민주당이 미래통합당에 지지율 선두 자리를 내줬다. 176석의 의석수를 바탕으로 개혁 입법에 거리낌이 없었던 민주당에 '위기론'이 본격적으로 대두되면서 여야 관계도 새 국면을 맞게 됐다.

13일 발표된 리얼미터 여론조사 결과(의뢰사 tbs, 응답자 1507명, 응답률 5.3%, 표본오차 95% 신뢰수준에 ±2.5%포인트, 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)에 따르면 정당 지지도에서 통합당은 창당 후 최고치인 36.5%를 기록, 33.4%를 기록한 민주당을 앞섰다. 양당 지지율 역전은 2016년 10월 탄핵 정국 이후 46개월만에 처음이다.

특히 민주당의 지지율 하락은 '거여 독주' 논란이 가장 큰 영향을 미친 것으로 분석된다. 176석의 의석수를 바탕으로 상임위를 독식하고 부동산 대책 법안, 고위공직자범죄수사처(공수처) 후속 3법 등을 밀어붙였던 민주당 스스로가 국민들의 '견제심리'를 자극했다는 것이다. 특히 부동산 대책 후폭풍과 청와대 참모들의 다주택 처리 논란과 고(故) 박원순 전 서울시장의 성폭력 의혹 사건은 안그래도 좋지 않은 여론을 더욱 들끓게 만드는 꼴이 됐다.

반면 통합당은 '약자'로 비쳐지며 동정론을 불러일으켰고 국민 눈살을 찌푸리게 했던 장외투쟁을 자제하면서 토론을 통한 여론전에 주력했다. 특히 최근 수해 등 국가적 재난 사태에서 민주당보다 한발 앞선 현장 행보를 보이기도 했다.

약 4년만의 지지율 역전에도 통합당은 담담한 모습이다. 김종인 통합당 비상대책위원장은 이날 기자들과 만난 자리에서 지지율과 관련해 "하나의 트렌드로 참조하는 거지, 이러저러한 이야기를 할 필요가 없다"면서 "미래를 향해서 우리 당이 할 수 있는 일을 하고 거기에 대한 성과를 받는 것"이라고 말했다. 김 위원장은 그러면서 "국민은 현명하기 때문에 무엇을 잘하고 못하는지 스스로 판단한다"고 강조했다.

김만흠 한국정치아카데미 원장은 "여당에 대한 불만, 통합당의 변화 등이 복합적으로 작용했다. 여당의 경우 부동산 법안 처리 방식이 국민들의 반감을 샀고, 그것이 급격한 지지율 하락으로 이어진 것"이라며 "반면 통합당은 '김종인 체제' 이후 변화하는 모습을 보이고 있는 게 (지지율 상승에) 주효한 것 같다"고 분석했다.

다만 통합당의 지지율 상승은 통합당이 꼭 잘해서만은 아니라는 의견도 있다. 여당 지지율 하락의 반사 이익 성격이 강하다는 것이다. 김형준 한국정치학회 부회장은 "통합당이 잘해서 이끌어낸 지지율이 아니다. 정부여당에 대한 반감으로 반사적 효과를 본 것으로 보인다"라며 "부동산 정책도 정책이지만 (통합당이)'별거 아니다' 식으로 다루는 태도가 더 문제가 됐다고 본다. 최근 통합당의 인적쇄신도 썩 좋지 않았다"고 평가했다.

김용호 인하대 정치외교학과 교수도 "통합당의 어부지리다. 최근 수해 복구 현장에 민주당보다 조금 일찍 달려간 것 외에는 잘한 게 안 보인다. 리더십도 없고, 정책 대안도 눈에 안 띄고, 탄핵에 대해서도 당 내에서 뚜렷하게 입장을 정리하지 않는 모습을 보인다"고 지적했다.

그러나 민주당이 반전의 모멘텀을 찾지 못한다면 이러한 지지율 추세는 당분간 이어질 수 밖에 없을 것이란 전망이 우세하다. 이에 따라 일각에선 민주당이 향후 개혁 입법 추진에서 야당의 협조를 구하는 등 완급 조절을 해나가지 않겠느냐는 분석도 나온다.

현재 민주당 앞엔 공수처 출범, 행정수도 이전 등 굵직한 현안들이 남아있다. 이들 현안 모두 야당의 협조가 반드시 필요한 사안들이다. 김태년 민주당 원내대표가 지난 6일 주호영 통합당 원내대표와 가진 만찬 회동에서 부동산 대책 관련 법안 강행과 관련해 주 원내대표에게 "미안하다"며 사과의 뜻을 밝힌 것은 협치의 신호일 수 있다. 민주당이 지지율 위기를 계기로 달라진 국회 운영의 모습을 보일지 주목된다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr