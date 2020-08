화순군, 집중호우 산림 분야 피해 복구 ‘총력’

[아시아경제 호남취재본부 김영균 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)이 최근 집중호우로 입은 산림 분야 피해 상황 점검과 복구에 총력을 기울이고 있다.

13일 군에 따르면 최근 호우경보가 발효된 가운데 평균 279.5㎜(최대 이서면 410㎜)의 많은 비가 집중적으로 내렸다.

군 산림산업과는 지난 9~10일 필수 요원을 제외한 전 직원이 13개 읍·면 현장에 투입돼 산림 인근 전원주택, 통행이 적은 산간 오지 등 산사태 위험 지역을 집중적으로 점검했다.

위험한 지역은 즉시 응급 복구했다.

지난 11일 오전 9시 현재 잠정 집계된 산림 분야 피해상황은 ▲임도 토사 유실 20개소 ▲동구리 호수공원 나무 20그루 침수 ▲수만리 생태숲 공원 산책로 데크 유실 ▲만연사 오감연결길 14개소 탐방로 지반 침하와 토사 유실 ▲한천·백아산휴양림 침수와 토사물 유출 등 40건이다.

피해 금액은 20억 원으로 집계됐다.

군은 피해 발생 즉시 위험 구간의 진입을 통제하고 산림 분야 피해 상황을 꼼꼼히 조사하고 있으며 2차 피해가 발생하지 않도록 위험 지역을 점검, 항구적 피해 복구에 나섰다.

군 관계자는 “군민들이 지역의 산림시설을 하루라도 빨리 이용할 있게 응급 복구를 신속하게 마무리 하겠다”며 “앞으로 다가올 태풍, 국지성 호우 등 자연재난 상황에도 대비해 철저한 시설 안전 점검을 시행하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김영균 기자 k1138k@asiae.co.kr