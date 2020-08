현대엘리베이터, 충주 수해 복구 지원 나서

[아시아경제 유제훈 기자] 현대엘리베이터는 집중호우로 큰 피해를 입은 충북 충주시 수해 현장을 찾아 복구활동 및 재해구호물품 기부에 나섰다고 13일 밝혔다.

현대엘리베이터에 따르면 이날 임직원들은 충주 엄정면 행정마을, 주동마을을 찾아 포크레인과 덤프트럭을 동원, 산사태로 쓸려 내려온 토사와 쓰러진 수목을 제거하는 등 복구활동을 지원했다. 아울러 충청북도와 충주시에 각 1억5000만원씩 총 3억원 상당의 재해구호물품도 기부했다.

충청북도는 이번 호우로 농경지 2800 및 주택 829곳이 물에 잠겨 이재민 및 일시대피자 1500여명이 발생한 지역이다. 특히 충주시는 특별재난지역으로 지정되는 등 피해규모가 컸다.

송승봉 대표이사는 "유래 없는 집중 호우로 피해를 입으신 충청북도와 충주시민들께 깊은 위로의 말씀을 드린다"며 "현대엘리베이터는 기업 시민으로서 지역 주민과 아픔을 함께 나누고, 빠른 시일 내에 복구가 이뤄질 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

한편 현대엘리베이터는 오는 2022년까지 충주 제5일반산업단지로 본사를 이전할 계획이다.

