[아시아경제 김봉주 인턴기자] 부산 한 호텔 9층에서 20대 남성이 바닥으로 떨어져 사망했다.

경찰은 12일 오전 1시29분께 부산 동구 초량동 한 호텔 9층에서 20대 남성 A씨가 떨어져 숨졌다고 밝혔다.

추락 전 A씨는 호텔 방 안에서 친구 B씨와 함께 있었던 것으로 조사됐다.

경찰이 신고를 받고 출동해보니 호텔 방 안에는 사람은 없이 방충망이 뜯겨져 있었고 술을 마신 흔적이 발견됐다.

친구 B씨는 호텔 복도 2층에서 만취 상태로 발견됐다.

당시 친구 B씨는 피를 흘리고 있었다.

현재 친구 B씨는 입안을 다쳐 병원에서 치료받고 있다.

경찰은 치료를 마치는 대로 B씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사할 예정이다.

또 숨진 A씨를 부검해 정확한 사망원인을 찾을 방침이다.

