[아시아경제 우수연 기자] 피아트크라이슬러(FCA) 코리아는 신임 사장으로 제이크 아우만이 선임돼 17일부터 임기를 시작한다고 12일 밝혔다.

FCA코리아에 따르면 아우만 사장은 2년간 중국에서 사장직을 맡아 알파 로메오 브랜드를 총괄했다.

1999년 회사에 합류한 이래 경영, 변화관리, 마케팅, 영업, 네트워크 개발 등 다양한 분야를 거쳤고 한국, 일본 등 아시아에서 7년 이상 근무했다.

아우만 사장은 미국 미시간주립대에서 MBA 학위를 받았다.

