개성공단기업 비대위, 수해 북측 근로자 방역용품 등 지원

[아시아경제 김종화 기자]개성공단기업비상대책위원회는 12일 수재로 피해를 당한 개성공단에서 함께 일했던 북측 근로자와 이재민들에게 먹거리와 방역용품 등 지원을 추진하기로 결의했다.

최근 보도에 따르면, 북한 개성시와 인접한 황해북도 등에 집중호우로 인한 수재가 발생한 데다 개성시는 신종 코로나바이러스감염증으로 완전 봉쇄돼 개성공단에서 10여년이 넘게 함께 일해왔던 북측 근로자들과 그 가족들이 큰 고통을 겪고 있는 것으로 알려졌다.

비대위 관계자는 "개성공단에서 10여년이 넘게 함께 일해왔던 북측근로자들과 그 가족들이 큰 고통을 겪고 있을 것을 생각하면 안타까운 마음이 앞선다"면서 "비록 공단이 5년 가까이 닫혀 있어 여력이 없는 기업이 대부분이지만, 가족 같은 우리 근로자들에게 조금이라도 도움이 되고 싶어 지원을 추진한다"고 밝혔다.

이 관계자는 이어 "조속히 이 재난을 극복하고 나아가 개성공단 재개로 우리가 다시 상봉할 수 있기를 희망한다"면서 "북측 정부는 우리의 마음을 인도적 차원에서 대승적으로 수용해 주기 바라며, 우리 정부도 남북관계가 단절된 상황은 이해하나 민간접촉이 봉쇄된 현 상황을 고려해 북측과 협의해 주기를 희망한다"고 요청했다.

