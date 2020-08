[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교 대학일자리센터(센터장 오성록 학생취업지원처장)는 재학생들에 대한 올바른 진로·취업 지원을 위해 학과별 진로·취업 로드맵 책자 ‘취업내비게이션’을 제작했다고 12일 밝혔다.

이 책은 학과별로 전공 교과목, 1~4학년 때 취득 가능한 자격증, 졸업 후 취업 가능 기관과 기업, 우수 취업 사례 등을 소개하고 있다.

또 학년별로 참여할 수 있는 인턴 프로그램, 공모전, 비교과 프로그램, 현장실습 등 입학부터 졸업까지 맞춤형 진로 설계를 위한 로드맵을 제시하고 있다.

‘취업 내비게이션’은 각 학과 홈페이지에서 볼 수 있다.

오성록 동신대 대학일자리센터장은 “진로에 대한 고민이 많은 재학생들에게 자신의 진로를 스스로 결정하고 설계하는 데 조금이나마 도움이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr