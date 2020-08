진도군 ‘아리랑 상품권’ 10% 할인 판매…지역경제 활성화 기대

[아시아경제 호남취재본부 김현 기자] 진도군은 코로나19로 침체된 지역경제를 살리기 위해 50억 원의 진도 아리랑 상품권을 10% 할인된 가격에 판매한다고 12일 밝혔다.

이번 할인 기간 동안 ‘진도 아리랑 상품권’은 월 70만 원, 년 600만 원까지 상품권을 구매할 수 있으며, 할인율은 기존 5%에서 10%로 인상했다.

관내 금융기관(우체국 제외) 18개 소에서 구입가능(신분증 지참)하며, 19세 미만 미성년자는 구매할 수 없다.

관내 음식점, 마트, 학원, 병원, 약국 등 1235개 ‘진도 아리랑 상품권’ 지정 스티커가 부착된 가맹점에서 현금처럼 사용 가능하다.

특히 구매 금액의 70%(1만 원 80%) 이상을 사용하면 거스름돈을 돌려받을 수 있으며, 현금 영수증도 발행된다.

가맹점주는 카드·등록 수수료 부담 없이 상품권을 현금처럼 받아 권면금액 그대로 가까운 금융기관에서 환전받으면 된다.

진도군 관계자는 “50억 원의 진도 아리랑 상품권 특별 할인 판매로 코로나19로 매출이 감소한 지역 소상공인들에게 힘이 되는 등 지역경제 활성화에 기여했으면 하는 바램이다”고 말했다.

호남취재본부 김현 기자 khyeon0424@hanmail.net