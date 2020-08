기재차관 "농산물 가격 안정 위해 비축물량 적기 방출"

기재차관, 경기 김포 농산물 비축기지 방문

[아시아경제 장세희 기자]김용범 기획재정부 1차관은 12일 "농산물의 수급과 가격 안정을 위해 비축물량을 적기에 방출하고 필요시 방출량을 탄력적으로 조정하겠다"고 밝혔다.

김 차관은 오늘 경기 김포 농산물 비축기지를 방문해 배추 등 농산물 비축 현황과 보관상태, 방출 절차 등을 점검하고 이같이 밝혔다.

그는 "정부는 긴 장마와 집중호우가 밥상물가 상승 부담으로 이어지지 않도록 농산물 수급 불안 요인을 최소화하는 데 총력 대응하겠다"고 강조했다.

이어 "농산물 수급 동향을 빈틈없이 점검하고 농림축산식품부 등 관계부처와 함께 신속하게 대응 방안을 마련할 계획"이라고 언급했다.

아울러 비축 농산물의 위생 점검 등 품질 관리에도 주의를 기울여달라고 요청했다.

한편 김 차관은 최근 장마와 집중호우로 인해 농산물의 일시적 수급 불안과 밥상물가 상승이 우려되자, 비축 농산물의 적기 방출 등 대응을 위해 현장을 찾았다.

