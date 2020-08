[속보] 도쿄 코로나19 신규 확진…사흘 만에 다시 200명 넘어

속보[아시아경제 김수완 기자] 12일 일본 수도 도쿄 지역의 코로나19 신규 확진자 수가 다시 200명을 넘어섰다.

도쿄도는 이날 신규 확진자 수가 222명이라고 밝혔다.

도쿄 일일 신규 확진자 수가 200명을 넘는 것은 지난 9일 이후 사흘 만이다.

이날 신규 확진자를 포함한 도쿄의 누적 확진자 수는 1만6천474명이다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr