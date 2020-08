주택금융공사, “스마트한 그늘 아래 더위 피하세요”

HF공사, 부산 남구에 ‘스마트 그늘막’ 4곳 설치 지원

온도·바람에 따라 자동 개폐, 야간 보안등 기능도

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 한국주택금융공사(HF)는 지역주민과 행인을 폭염으로부터 지키기 위해 부산 남구에 스마트 그늘막을 지원했다.

HF공사는 남구청이 추진하고 있는 그늘막 설치 사업을 도와 ‘HF 스마트 그늘막’ 4세트를 기증한다고 12일 밝혔다.

이번에 기증한 스마트 그늘막은 사물인터넷(IOT)과 태양광기술이 접목된 차양막으로, 온도와 바람에 따라 자동으로 개폐되고 야간에는 LED조명이 켜져 보안 가로등 기능도 한다.

HF 스마트 그늘막은 HF공사 본사 소재지인 부산 남구지역의 유동인구가 많은 횡단보도 4곳에 설치되며, 폭염과 비바람 피해를 막고 야간에 안전한 귀가를 지원하는 등 쾌적한 보행환경 조성에 도움이 될 것으로 기대된다.

이정환 주택금융공사 사장은 “이번 스마트 그늘막 설치로 지역주민들이 폭우와 폭염이 반복되고 있는 올해 여름을 잘 이겨냈으면 좋겠다”고 말했다.

그는 “앞으로도 부산 이전 공공기관으로서 지역주민이 직접 체감할 수 있는 맞춤형 사회공헌활동을 꾸준히 확대할 계획”이라고 했다.

