은성수 "대출만기 추가연장 여부 등 이달 중 발표"

[아시아경제 김효진 기자] 은성수 금융위원장은 12일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에 따른 금융권의 대출 만기 추가 연장과 이자상환 추가 유예 여부를 가급적 이달 중에 발표하겠다고 말했다.

은 위원장은 이날 오후 서울 중구 은행연합회에서 김태영 은행연합회장, 신용길 생명보험협회장, 김용덕 손해보험협회장, 김주현 여신금융협회장, 박재식 저축은행중앙회장 등 금융협회장들과 간담회를 한 뒤 기자들을 만나 "불안정성은 빨리 종식하는 게 좋다"면서 이 같은 입장을 밝혔다.

금융협회장들은 이날 간담회에서 중소기업ㆍ소상공인의 어려움이 지속되는 만큼 대출 만기연장 및 이자상환 유예 조치의 연장 필요성에 공감했다고 금융위가 설명했다.

빅테크(대형 정보통신 기업)의 금융업 진출 등에 따른 상생ㆍ협력 방안에 대한 논의도 간담회에서 이뤄졌다.

은 위원장은 금융당국과 금융권, 빅테크 등이 모두 참여하는 민관합동 협의체(디지털 금융 협의회) 구성을 공식 제안하고 금융업권별로 의견을 수렴해 제도 개선에 최대한 반영하겠다는 뜻을 밝혔다.

금융협회장들은 논의 과정에 적극 참여하겠다는 의사를 밝히고 협의체를 통해 '동일기능-동일규제' 등 공정한 경쟁 환경이 조성되길 기대한다고 말했다.

은 위원장은 아울러 정부 부동산 대책의 금융부문 조치가 금융회사 일선 창구 등에서 제대로 작동하도록 협회를 중심으로 관련 교육 및 안내에 힘써달라고 당부했다.

그는 또 주택시장이 안정될 때까지 대출규제 위반 여부를 점검하는 등 시장 교란행위를 차단하기 위한 노력을 지속할 계획임을 강조했다.

