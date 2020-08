지난 8일에 이어 또다시 서비스 오류

[아시아경제 이진규 기자] 네이버 간편결제 서비스 '네이버페이'가 서비스 오류를 일으킨 지 4시간 만에 다시 정상화됐다.

네이버파이낸셜은 12일 "오후 3시44분경 네이버페이 서비스 복구 작업을 완료했다"면서 "구체적인 서비스 오류 원인은 아직 파악 중"이라고 밝혔다.

이날 오전 11시40분부터 네이버페이에 서비스 오류가 발생하면서 이용자들이 불편을 겪었다. 네이버페이 인터넷 페이지에 접속하면 "안정적인 서비스 제공을 위한 네이버페이 DB 점검"이라는 안내 문구가 뜨고 결제와 충전, 인출 등의 서비스를 이용할 수 없었다. DB점검 시간도 당초 이날 정오 12시부터 오후 1시까지였다가, 다시 오후 4시까지로 미뤄졌었다.

앞서 네이버페이는 지난 8일에도 오후 4시34분부터 오후 6시15분까지 일시적인 서비스 장애를 일으킨 바 있다.

