곡성군, 수해복구 현장 지원 ‘구슬땀’

지역사회, 관계기관, 자원봉사자 연대해 신속한 피해복구 총력





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군이 수해복구 현장 지원에 박차를 가하고 있다.

12일 곡성군에 따르면 지난 7일부터 10일까지 3일간 곡성군에는 평균 429mm, 최대 555mm(옥과면)라는 기록적인 폭우가 쏟아져 인명 및 재산피해가 속출했다.

곡성군은 이번 폭우로 지난 11일까지 약 600억 원의 피해를 입은 것으로 확인됐다.

도로 파손, 주택과 하우스 침수, 수리시설, 산사태 등 공공시설과 사유시설 2326건의 피해가 조사됐다. 앞으로도 추가적인 조사를 통해 피해액은 더 늘어날 전망이다.

이에 따라 곡성군 전 직원은 지난 8일부터 9일까지 주말 비상 근무를 비롯해 오늘 14일까지 하계휴가를 취소하고 수해현장 지원에 박차를 가하고 있다. 유근기 군수도 읍면 마을별 피해 현장을 찾아다니며 피해를 본 주민들을 격려하고 있다.

주민 모두가 힘든 상황이지만 어려운 여건 속에서도 미담 사례가 이어지고 있다.

지난 10일 전남도 자원봉사센터에서 손 소독제, 마스크, 칫솔, 화장지와 수건을 전달했다. ㈜삼성전자서비스는 오는 14일까지 직원 12명을 파견해 침수지역인 곡성읍 신리, 대평리에 가전제품 무상점검 서비스를 진행한다. 수원시 자원봉사센터에서도 곡성군을 방문해 화장지, 밥, 생수, 컵라면 등 생필품 105박스를 방문 전달했다.

상급 기관 및 지역 관계기관에서도 피해복구에 도움의 손길을 내밀고 있다. 전남도청과 31사단, 곡성경찰서에서도 인력을 지원해 수해현장 복구에 힘쓰고 있으며, 담양소방서에는 소방차를 활용해 마을 생활용수 및 음용수를 지원했다.

곡성 수해 복구 현장에는 지역사회와 외부 도움으로 지난 11일까지 공무원, 경찰, 군인, 자원봉사자 등 총 2236명의 인원이 투입돼 피해복구를 이어가고 있다. 앞으로도 함께 힘을 모아 수해 응급복구를 해 하루빨리 일상을 회복할 수 있도록 최선을 다한다는 방침이다.

