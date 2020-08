경찰, 의암호 선박 전복사고 관련 춘천시청·업체 등 11곳 압수수색

[아시아경제 민준영 인턴기자] 4명이 숨지고 2명이 실종된 강원 춘천 의암호 선박 전복 사고와 관련해 경찰이 12일 춘천시청과 인공 수초섬 설치·관리업체 등 11곳에 대한 압수수색을 진행 중이다.

강원지방경찰청과 춘천경찰서 형사들로 구성된 '의암호 조난사고 수사전담팀'은 11일 법원으로부터 압수수색영장을 발부받아 이날 오후 1시30분부터 춘천시청과 인성 수초섬 설치·관리 업체 등을 대상으로 압수수색을 진행하고 있다.

이번 압수수색은 '의암호 인공 수초섬 설치 및 관리'와 관련된 서류, 사고 당일 '작업 지시'여부 및 '사고 발생 전후 상황 대처'와 관련된 증거 자료를 확보하기 위해 이뤄졌다.

압수수색에는 춘천경찰서 형사과장 등 총 25명이 동원됐고, 컴퓨터와 노트북 등 전자 정보를 압수하기 위해 디지털포렌식 전문요원 4명도 참여했다.

수사전담팀은 의암댐 주변 폐쇄회로(CC)TV와 휴대전화, 경찰순찰정 폐쇄회로(CC)TV 등을 토대로 수사를 진행 중이다.

특히 폭우가 쏟아지고 댐 방류가 한창인 상황에서 사고 선박 3척을 비롯한 다수 선박이 왜 무리한 고박 작업에 투입됐는지에 대해 수사의 초점을 맞추고 있다.

앞서 지난 6일 오전 11시34분께 춘천시 서면 의암댐 상부 500m 지점에서 인공 수초섬 고박 작업에 나선 민간 고무보트와 춘천시청 환경감시선, 경찰정 등 선박 3척이 전복된 바 있다.

이 사고로 7명이 실종돼 현재까지 1명이 구조되고 4명이 숨진 채 발견됐다. 2명은 아직 발견되지 않았다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr