[아시아경제 김민영 기자] 새마을금고중앙회가 ‘제9회 사진공모전’을 개최한다.

이번 공모전은 새마을금고와 관련된 자유 주제로 진행되며 새마을금고 계좌를 보유한 고객이면 누구나 참여 가능하다.

1인당 출품할 수 있는 사진은 5점 이내로, 출품 규격은 용량 3메가바이트 이상(해상도 300dpi 이상)의 JPG 또는 JPEG 등의 파일이면 된다. 새마을금고 홈페이지에서 온라인으로만 신청할 수 있다.

접수기간은 오는 31일까지이고, 전문 사진작가의 심사를 거쳐 다음 달 25일 새마을금고 홈페이지 등을 통해 당선작을 발표할 예정이다.

최우수작품(1명)에는 200만원의 상금이 주어지며 우수작(2명)과 가작(3명)에는 각각 100만원, 70만원, 장려상(54명)은 각 20만원 등 총 60명에게 1690만원의 상금이 수여될 예정이다.

