한솔홈데코, 베트남 마루공장 준공… 글로벌 마켓 공략 박차

베트남 마루 바닥재 시장 성장세로 시너지 기대, 건자재 넘어 가구소재까지

[아시아경제 김종화 기자]한솔홈데코가 11일(현지시간) 호치민 인근 닥농(Dak Nong) 지역에 강화마루·강마루 현지 생산을 위한 공장 건립을 완료하고 준공식을 가졌다.

한솔홈데코는 지난 해 12월 한솔홈데코 베트남 법인을 설립한 후 지난 1월 마루 생산 공장 건립을 시작했다. 한솔홈데코 베트남 공장은 한솔홈데코의 오랜 마루 생산 노하우와 최신·최적의 설비를 바탕으로 연간 350만㎡에 달하는 마루 생산이 가능하다.

이번 베트남 공장 준공으로 한솔홈데코는 베트남 현지 시장에서 생산부터 유통까지 이르는 원스톱 서비스를 제공할 수 있게 됐고, 해당 지역의 원자재 수급 시스템을 통해 가격 경쟁력까지 확보했다.

특히, 한솔홈데코는 베트남 진출 이전부터 2년여간 현지 시장 조사를 거친 후 지난 해부터는 제품 생산에 앞서 브랜드 파워를 앞세운 선 영업활동을 펼쳐왔다. 이를 통해 베트남 MS 1위 건축자재 유통 업체와 파트너 계약을 체결했고, 현지 건설사와 16만㎡ 규모의 제품을 납품하는 계약을 따내기도 했다.

한솔홈데코는 한국시장에서 쌓아온 품질 노하우를 바탕으로 현지에 영업력을 집중해 고속 성장하고 있는 베트남 시장을 확실하게 잡을 방침이다. 또 베트남 소비자들을 대상으로 페이스북 및 유튜브 채널 '알쓸인잡' 등을 활용해 적극적인 온라인 홍보도 진행할 계획이다.

베트남은 지속적인 국민소득 증가와 도시화 속에 2018년 기준 7%대의 높은 GDP 성장률을 기록하는 등 내수시장의 규모가 확대되고 있는 상황이며, 특히 강화마루의 경우 아파트의 증가세에 힘입어 연평균 10%가 넘는 고성장률을 보이고 있다.

실제 베트남 강화마루 시장은 지난 2018년 800만㎡ 규모에서 오는 2023년에는 연간 1400만㎡까지 규모가 커질 것으로 예측된다. 특히 기존 최근 베트남은 급격한 도시화로 인해 아파트 형태의 주거가 늘어남에 따라 바닥재 시장이 기존 타일 중심에서 강화마루로 변화하고 있는 상황이어서 시장 가치가 더욱 높은 상황이다.

게다가 베트남의 경우 아직까지 마루 바닥재에 대한 친환경 기준이 없어 국내에서는 유통될 수 없는 E2등급의 마루가 주로 시공되고 있다. 따라서 친환경과 기능성을 갖춘 차별적인 제품, 우리나라의 우수한 시공품질을 적극 홍보한다면 고품질 제품을 찾는 소비자들을 사로잡을 수 있을 것으로 보고 있다.

서범석 한솔홈데코 베트남 법인장은 "국내에서 축적한 생산 기술과 현지의 풍부한 원자재를 결합해 품질과 원가 경쟁력을 한번에 잡을 수 있을 것으로 기대한다"면서 "현지 맞춤형 전략과 지역 특색에 맞는 마케팅으로 건자재뿐 아니라 가구소재 분야까지 사업을 확대해 향후 동남아를 비롯한 더 넓은 글로벌 시장으로 진출할 계획"이라고 밝혔다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr