혁신도시 평균연령 33.2세…가족동반 이주율 65.3%

공공주택, 어린이집 등 정주환경 지속 개선

[아시아경제 문제원 기자] 올해 상반기 기준 혁신도시 인구는 21만3817명으로 2017년 말에 비해 4만명 가까이 늘어난 것으로 나타났다. 이곳 평균 연령은 33.2세로 대한민국 평균(42.9세)보다 어렸으며, 가족동반 이주율도 65.3%로 양호한 수준을 보였다.

국토교통부는 12일 이 같은 내용을 담은 '2020년도 상반기 기준 혁신도시 정주여건 통계 조사 결과'를 발표했다. 조사 결과에 따르면 혁신도시는 공동주택 7만7937호, 어린이집 268곳이 공급되는 등 정주환경이 개선되고 있는 것으로 나타났다.

지난 6월 말 혁신도시 주민등록인구는 21만3817명으로 2017년 말 대비 3만8937명 증가했다. 혁신도시 평균 연령은 33.2세로 대한민국 평균 연령 42.9세에 비하여 매우 젊은 것으로 나타났다.

9세 이하의 인구가 17.2%(전국평균 7.9%), 부모세대인 30~40대 비율은 41.0%(전국평균 29.5%)로 젊은 도시의 특성을 띄고 있다. 혁신도시 가족동반 이주율(미혼·독신 포함)은 2017년 말(58.1%) 대비 7.2%포인트 증가한 65.3%로 조사됐다. 이는 정부대전청사 이전 5년과 10년이 경과한 시점의 이주율인 62.1%, 65.8%와 유사한 실적이다.

혁신도시별로는 제주(81.5%), 부산(77.5%), 전북(73.8%) 순으로 높게 나타났고 수도권에서 가까운 충북(46.9%), 강원(60.5%) 등은 상대적으로 가족동반 이주율이 낮게 조사됐다.

혁신도시 공공주택 공급은 정상 추진 중이다. 현재 혁신도시에는 공동주택 7만7937호를 공급해 전체 계획대비 87.6%의 물량에 대한 공급이 완료됐다.

혁신도시 내 계획된 초·중·고 54개 중 46개교가 개교했고, 유치원 41개소와 어린이집 268개소도 개원해 운영 중이다. 병·의원, 약국, 마트 등 편의시설은 총 7125개다.

다만 종합병원이나 응급의료 시설까지는 30~40분이 걸려 접근성이 미흡한 것으로 나타났다.

이대섭 국토부 혁신도시지원정책과 과장은 "혁신도시가 가장 젊은 도시임을 감안해 정책의 방향을 생애주기에 맞춰 유연성 있게 펼쳐나가겠다"며 "높은 주거, 교육, 문화, 의료, 교통 등의 정주환경을 갖출 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

