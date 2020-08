[아시아경제 최신혜 기자] 제주삼다수를 생산, 판매하는 제주특별자치도개발공사가 ‘국민 캐릭터’ 카카오프렌즈를 운영하는 카카오IX와 손잡고 ‘제주삼다수x카카오프렌즈 캠핑 에디션’을 출시했다고 12일 밝혔다.

제주삼다수는 2018년 카카오IX와 업무협약을 체결, 시즌별로 ‘카카오프렌즈 에디션’을 선보여 친근하고 유쾌한 브랜드 스토리를 전달하며 젊은 세대의 호응을 얻고 있다.

이번 ‘캠핑 에디션’은 자연 그대로를 즐기는 캠핑 트렌드를 고려해 기획된 것으로, 라이언과 제이지, 무지, 프로도 등 카카오프렌즈 대표 캐릭터가 각기 다른 방식으로 캠핑을 즐기는 모습이 삼다수 라벨에 담겼다.

전국 대형마트에서 판매되는 ‘제주삼다수x카카오프렌즈 캠핑 에디션’은 작고 가벼운 330㎖ 소용량 제품으로 출시돼 캠핑이나 등산, 트레킹 등 아웃도어 활동은 물론 가까운 외출 시 휴대하기에도 적합하다.

