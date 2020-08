[아시아경제 임혜선 기자] 한화호텔앤드리조트가 운영하는 플라자 호텔이 언택트 캠핑 감성을 접목한 ‘글램핑 나이트 패키지’를 10월31일까지 한시적으로 내놓는다.

이 패키지는 서울 도심 속에서 즐기는 안전 캠핑을 콘셉트로 커넥트룸(연결 객실)을 활용했다. 하나의 객실에는 편안한 휴식을 위해 기존 침실을 유지하고, 연결된 다른 객실에는 아웃도어 편집숍 엘큐엘(LQL)의 최고급 캠핑 장비를 비치한 것이 특징이다.

상품을 기획한 호텔 관계자는 “코로나19로 사람들이 모이는 야외 캠핑장의 이용이 어려운 상황에서 보다 안전하고 프라이빗한 장소를 찾는 고객이 늘고 있다”라며, “변화하는 시장 환경에 발맞춰 고객에게 다양한 경험과 최신 감성을 제공해 포스트 코로나 시대에 우위를 점할 수 있도록 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다. 패키지 가격은 24만원부터다.

