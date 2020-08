아사히 대신 韓맥주.. "2년 더 NO재팬"

코바코 소비자행태조사 결과

일본제품 불매운동에 불편 없어

한국제품 대체품으로 각광

2년 이상 불매운동 지속하겠다고 답해

[아시아경제 황준호 기자] 지난해 7월 일본의 대(對)한국 수출규제 조치 이후 1년간 우리나라 국민의 일본제품 불매운동이 이어지고 있지만 실생활에는 큰 불편이 없다는 설문조사 결과가 나왔다. 응답자들은 한국 제품을 대체품으로 사용하고 있으며 향후 2년 이상 불매운동을 지속할 의사가 있다고 답했다. 한국방송광고진흥공사(코바코)는 8월 소비자행태조사 결과에 대해 12일 이같이 밝혔다.

10명 중 7명 이상 'NO재팬'



일본제품 불매운동 1년을 맞아 진행한 이번 조사에서 응답자 중 70% 이상은 일본제품 불매운동에 참여하고 있다고 응답했다.

여성은 78%로 남성 72%보다 높았다. 연령별로는 50대가 가장 높았고 20대가 가장 낮았다. 기혼이 미혼보다 불매운동에 더 적극적이었으며 직업별로는 전업주부의 불매운동 동참 응답이 가장 높았다.

불매운동에 따라 구매를 포기한 경험이 있는 분야에 대해서는 패션 분야가 56%로 가장 많이 꼽혔다. 유니클로 등 일본 의류를 사지 않았다는 뜻이다. 이어 주류(43%), 생활용품(37%), 식음료(36%), 화장품(34%)의 순으로 구매를 포기했던 것으로 나타났다. 성별로는 남성의 경우 주류·디지털/카메라/IT·자동차를, 여성은 화장품, 생활용품의 구매를 포기한 경험이 상대적으로 많은 것으로 조사됐다.

NO재팬, 앞으로 2년 이상



소비자들은 불매운동을 지속하고 있지만 일상생활에서 불편함을 느끼지 않는다(69%)고 답했다.

일본제품 대체품으로 국내 제품을 적극 구매했기 때문이다. 맥주의 경우 응답자의 70%가 한국 맥주를 대체품으로 구매했다고 답했다. 이어 필기구는 47%, 캐주얼의류는 46%, 화장품는 38%로 나타났다.

향후 불매운동에 참여할 생각이 있느냐에 대해서도 70%가 "그렇다"고 표시했다. 불매운동을 2년 이상 지속하겠다고 밝힌 사람도 조사자의 절반 이상(53%)이었다. 불매운동에 따라 오히려 한국 기업 광고에 대해 "호감이 간다"고 응답한 비율도 58%에 달했다.

이번 조사는 지난달 13~16일 온라인으로 진행됐으며 전국 만 20~59세 남녀 1000명이 참여했다.

실제로 일본산 수입액 급감



이번 조사는 우리 국민의 일본제품 불매운동에 대한 의지를 엿볼 수 있다는 점에서 의미가 있다. 실제로 지난 1년간 일본산 수입품은 급감했다.

김영배 더불어민주당 의원이 관세청에서 받은 자료에 따르면 올해 7월 일본산 소비재 수입액(잠정치)은 2억5257만달러로 1년 전보다 23.4% 줄었다.

품목별로는 맥주와 담배, 승용차 등의 수입이 급감했다. 일본산 맥주 수입액은 68만5000달러로 1년 전보다 84.2% 감소했다. 2018년까지 한국은 일본 맥주의 최대 해외 시장이었다. 일본산 담배 수입액은 6000달러로 89.0% 꺾였다. 일본산 승용차 수입액은 5235만2000달러로 51.6% 축소됐다.

