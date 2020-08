기보, 경기도 화성시에 화성동지점 신설

화성지역 중소기업에 대한 기술금융지원 활성화 촉진

[아시아경제 김철현 기자] 기술보증기금(이사장 정윤모, 이하 기보)은 경기도 화성지역 중소기업에 대한 원활한 기술금융지원을 통한 성장동력 창출을 위해 화성동지점을 신설했다고 12일 밝혔다.

화성시는 활발한 산업단지와 신도시 조성으로 인해 인구유입이 지속적으로 증가하고 있고 경기도 내에서 가장 많은 제조업체를 보유하고 있어 향후 성장 가능성이 높은 지역이다. 기보는 화성시 봉담읍에 화성동지점을 마련하고 화성시를 관할구역으로 해 그동안 원거리에 위치한 영업점을 이용하던 이 지역 중소기업들의 불편함을 해소하고 신속한 금융지원을 펼쳐 기술금융지원 활성화에 나선다는 방침이다.

정윤모 기보 이사장은 "화성시는 반도체, 자동차 등 대한민국 핵심산업을 이끄는 강소기업이 지역경제를 주도해 기술금융의 수요와 여건이 급증하는 상황"이라며 "이번 화성동지점 개점을 계기로 화성시와 인근 지역 기술중소기업의 성장과 발전을 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 강조했다.

