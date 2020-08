배달의민족, 수해 복구·이재민 돕기 나서

희망브리지 전국재해구호협회 통해 집중호우 피해 이재민 물품 지급

[아시아경제 김철현 기자] 배달 앱 '배달의민족'을 운영하는 우아한형제들(대표 김범준)은 집중호우로 피해를 입은 이재민 돕기에 동참한다고 12일 밝혔다.

우아한형제들은 재난 구호 모금 전문기관 희망브리지(전국재해구호협회)를 통해 지난 10, 11일 두 차례에 걸쳐 생필품과 식음료품을 지원했다. 먼저 가옥이 부서지고 가전 도구가 물에 잠긴 이재민들이 끼니를 손쉽게 해결할 수 있도록 식료품을 마련해 전달했다. 이재민 1500명이 끼니를 해결할 수 있는 분량이다. 이 식품들은 희망브리지가 전국의 이재민 임시 대피소에 전달할 예정이다.

또 우아한형제들은 수해 복구와 이재민 지원에 나선 자원봉사자들을 위해 생필품도 전달했다. 치약과 칫솔, 수건 각각 200여 개를 마련해 자원봉사자들에게 전했다. 희망브리지와 손잡고 이재민을 돕기 위한 모금캠페인도 전개한다. 배달의민족 앱 내 배너를 누르면 희망브리지 모금 페이지로 연결되는 방식이다. 이렇게 모인 성금은 주택 침수·파손 등 주거피해 지원과 수해로 생계에 어려움을 겪는 이들을 돕는 데 사용된다.

별도로 배민 입점 업체 중 수해를 입은 곳을 대상으로 지원책도 마련 중이다. 광고비 면제 등 지원책이 마련되는 대로 발표할 예정이다. 김범준 우아한형제들 대표는 "이번 지원과 모금 활동이 이재민들이 생활 터전으로 돌아갈 때까지 작은 보탬이나마 되길 바란다"고 말했다.

