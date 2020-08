신한카드, 푸조와 '그린 모빌리티' 캠페인…"전기차 구입시 일정액 기부"

친환경 자동차 보급 확대 캠페인

신한카드로 푸조 전기차 구입 시

일정 금액 친환경 단체 기부

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 정부의 그린 뉴딜 정책에 발맞춰 친환경 자동차 보급을 확대하기 위한 '그린 모빌리티 캠페인'을 실시한다고 12일 밝혔다.

신한카드는 그린 모빌리티 캠페인의 첫 파트너로 프랑스를 대표하는 프리미엄 자동차 기업인 푸조와 협력해 올 하반기부터 '푸조EV-신한카드 그린 모빌리티 캠페인'을 진행한다.

신한카드는 신한카드 고객이 신한카드 오토금융 서비스를 통해 e208, e2008 등 최근 출시된 푸조 전기차를 구입할 때마다 일정 금액을 국내 친환경 단체에 기부해 도심 내 친환경 공원 조성을 지원한다. 또 푸조 전기차를 구입한 신한카드 고객에게는 100% 재활용 소재로 만든 친환경 가방을 증정하는 이벤트를 실시한다.

신한카드 관계자는 "이번 캠페인을 시작으로 다양한 수입차 브랜드 기업과 그린 모빌리티 캠페인을 꾸준히 전개할 예정"이라며 "앞으로도 다양한 친환경 경영 활동을 통해 신한금융그룹이 추구하는 ESG전략 체화에 더욱 노력할 것"이라고 말했다.

