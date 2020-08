롯데호텔 제주, 가을 패키지 ‘쉼을 선물하다’ 선보여

[아시아경제 이승진 기자] 롯데호텔 제주는 피서객들이 몰리는 여름 휴가철을 피해서 여유로운 가을 휴가를 떠나고픈 이들을 위한 가을 패키지 ‘쉼을 선물하다’를 선보인다고 12일 밝혔다.

롯데호텔 제주는 지난달 한정 판매했던 가을 얼리버드 상품이 뜨거운 관심을 받아, 다양한 수요를 만족시킬 호캉스 혜택이 강화된 신상 패키지가 제주 여행객들의 주목을 받을 것으로 기대하고 있다.

오는 12월 1일까지 투숙이 가능한 ‘쉼을 선물하다’ 패키지는 객실 유형에 따라 커플, 키즈, 패밀리의 세 가지 상품으로 구분된다. 커플형 상품은 디럭스 가든룸 1박과 2인 조식이 제공된다. 커플형 단독 특전으로 오션뷰 객실 예약 시 애프터눈 티 시간에는 디저트와 차, 커피류가 제공되며 해피 아워 동안에는 주류와 함께 간단한 안주를 즐길 수 있다.

3인 가족을 위한 키즈형은 더블 침대와 싱글 침대가 함께 비치된 디럭스 가든 패밀리룸 1박과 3인(성인 2인, 소인 1인) 조식으로 구성됐다. 아이들에게 인기가 높은 호텔 내 실내 테마파크 플레이토피아의 어린이 스포츠 클럽 ‘챔피언R’의 3인 무료입장이 1회 제공되어 호텔 밖으로 나가지 않고도 아이들과 즐거운 시간을 보낼 수 있다.

패밀리형은 4인 가족에 적합하다. 킹사이즈 더블 침대 2개를 사용할 수 있어 4명이 써도 여유로운 프리미어 더블 가든룸 1박과 4인 조식을 제공한다. 역시 플레이토피아 내의 락볼링장 4인 무료입장이 1회 제공돼 여가활동이 더욱 즐겁다.

세 가지 상품 모두 공통 특전으로 사계절 온수풀 ‘해온’을 전경으로 즐기는 카페 해온의 추천 메뉴(랍스터 떡볶이, 수제 닭다리살 튀김과 감자튀김, 제주 흑한우 볶음밥) 중 1가지를 제공한다. 세계적 필기구 명가 파버 카스텔의 색연필과 롯데호텔 제주의 엽서로 구성된 컬러링 키트도 혜택으로 제공된다. 김포공항 이용객의 경우 사전 요청 시 김포공항 롯데몰의 무료 주차가 1회 가능하여 교통 편의성이 높다.

연박 시에는 혜택이 더욱 쏠쏠하다. 도내 최대 규모 올데이 다이닝 레스토랑 ‘더 캔버스’에서 제공하는 제주 별미 흑돼지 양념구이 정식 1회가 인원 수에 맞추어 특전으로 추가된다. 상기 패키지 가격은 37만원부터다.

무료 멤버십 프로그램인 ‘롯데호텔 리워즈’ 회원에 가입하고 공식 홈페이지나 어플리케이션에서 이번 가을 패키지를 예약하면 더욱 많은 혜택이 주어진다. 리워즈 회원은 온라인 예약 시 박당 1만원이 할인되며, 오는 9월 30일까지 투숙을 완료하고 ‘수퍼 리워즈’ 프로모션에 응모하면 포인트 2배 적립은 물론 경품 이벤트 응모 기회 또한 얻을 수 있다. 1등에게는 미화 1000달러에 해당하는 10만점 리워즈 포인트가 적립된다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr