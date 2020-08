"백악관, '한국이 방위비 안내면 주한미군 감축 암시' 협상팀에 지시"

美 CNN 안보전문 기자, 저서 '미치광이 이론: 트럼프가 세계와 맞붙다'에서 밝혀

[아시아경제 임철영 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국과 방위비 협상 과정에서 미국측의 요구를 수용하지 않을 경우 일부 주한미군을 철수할 수 있음을 암시하라고 지시했었다고 CNN 안보 전문기자가 밝혔다.

11일(현지시간) 출간된 책 '미치광이 이론: 트럼프가 세계와 맞붙다(Madman Theory: Trump Takes on the World)' 저자 짐 슈토 CNN 안보전문기자는 군 당국자들로부터 이 같이 전해들었다고 언급했다.

슈토 기자는 지난해 9월부터 시작된 제11차 한미 방위비분담특별협정(SMA) 협상에서 미국측은 한국이 분담금을 5배 증액해야 한다고 요구했으며 한국 협상 대표단은 이에 대해 주저했다고 서술했다.

그는 "트럼프의 요구는 유럽이 북대서양조약기구(NATO)에 대한 재정적 기여를 늘려야한다는 주장을 연상시켰다"고 밝혔다. 이어 "그것은 한국 관리들에게 분노와 배신감을 느끼게 하는 뻔뻔스러운 요구였다"면서 군 관리들은 트럼프가 (방위비 대폭 증액) 요구를 놀랄 만한 위협으로 뒷받침하고 있다고 자신에게 말했다고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 한국이 방위비를 증액하지 않을 경우 백악관 국가안보회의(NSC)는 협상 담당자들에게 미군을 일부 철수할 수 있다는 것을 한국 협상단에게 암시하라고 지시했다는 것이다. 슈토 기자는 위협과 관련해 주한미군의 7분의 1에 해당하는 약 4000명으로 구성된 여단 병력 전체를 빼는 것을 포함한다고 설명했다.

한미 방위비 협상은 지난해 9월이후 1년 가까이 최종 결론에 이르지 못하고 표류하고 있다. 한미 협상단은 13% 인상안에 잠정 합의하기도 했으나 트럼프 대통령이 이를 거부했다.

이후 트럼프 대통령은 지난해 분담금 대비 50% 많은 13억달러를 역제안 했으나 한국측은 '합리적 수준의 공평한 분담' 원칙을 고수, 한미 양측은 현재 의미 있는 협상을 이어가지 못하고 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr