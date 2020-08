아이유도 1억원 쾌척…스타 기부 행렬

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 수지, 박신혜 등 스타들의 기부 행렬이 이어지는 가운데 아이유도 1억원을 기부했다.

11일 희망브리지 전국재해구호협회에 따르면 아이유(본명 이지은)는 이날 1억원의 기부금을 전달했다.

아이유의 기부금은 폭우로 인해 피해를 입은 지역과 수재민을 위해 쓰이게 된다.

아이유는 기부를 실천하는 대표적 연예인 중 하나다. 작년 강원도 산불이나, 올해 코로나 19 등 국가적 사태에도 도움의 손길을 건넸다. 아이유는 초록우산어린이재단을 통해 올해까지 8억 원 이상을 기부한 것으로 전해졌다.

희망브릿지는 2020 수해 피해 긴급구호 캠페인을 진행하고 있는데 이날 아이유 뿐 아니라 수지, 박신혜의 기부도 있었다. 이들 또한 1억원을 구호협회에 전달했다. 앞서 유재석, 유인나, 장윤정, 송중기, 김종국, 박서준, 옹성우, 박지훈, 장성규 등도 해당 캠페인을 통해 기부한 바 있다.

한편, 아이유는 영화 '드림'을 촬영 중이다.

