[골프토픽] 2024년 프레지던츠컵 "캐나다 로열몬트리올골프장서"

[아시아경제 노우래 기자] ○…미국팀과 세계연합의 대륙간 골프대항전인 2024년 프레지던츠컵이 캐나다 로열몬트리올골프장에서 열린다.

미국프로골프(PGA)투어는 11일(한국시간) "북미에서 가장 오래된 코스인 로열몬트리골프장에서 개최한다"면서 "2007년에 이어 17년 만에 다시 펼쳐진다"고 발표했다. 미국이 아닌 국가의 골프장이 프레지던츠컵을 두 번 이상 유치한 것은 호주 로열멜버른골프장 이후 이번이 두번째다. 당초 프레지던츠컵은 홀 수 해인 2021년 열릴 예정이었으나 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 2022년으로 연기됐다.

2022년 프레지던츠컵은 미국 노스캐롤라이나주 샬럿의 퀘일할로골프장에서 벌어진다. 로열몬트리올골프장은 1873년 개장한 유서 깊은 곳이다. 2007년 대회에서는 마이크 위어(캐나다)가 싱글 매치에서 '부활한 골프황제' 타이거 우즈(미국)를 꺾어 홈 팬들의 환호를 받았다. 지난해 로열멜버른골프장에서 열린 대회에서는 미국이 우승했다. '8연승'을 질주하며 역대전적 11승1무1패의 절대우위다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr