[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛 남악점(점장 김병일)이 11일 전남 무안군 일로읍 종합 사회복지관을 방문해 코로나19 극복을 위한 일회용 마스크 2000개를 전달했다. 마스크는 활동이 불편한 어르신들에게 제공되어 코로나 예방을 위해 사용 될 예정이다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr