[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시교육청은 12일 오전 10시 시교육청 홈페이지를 통해 2021학년도 공립 중등학교 교사 임용후보자 선정경쟁시험을 사전예고한다고 11일 밝혔다.

시교육청의 선발예정 인원은 중등교사 98명(25개 과목), 특수 중등교사 40명(3과목) 등 138명이다.

시험은 11월21일 17개 시·도에서 동시에 치러진다. 시험 시행계획은 10월8일 공고되고, 응시원서 접수기한은 10월19~23일이다.

