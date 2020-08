순천시인재육성장학회, 인재양성을 위한 후원금 줄이어

광주은행 2천만원, 前순천문화원장 서거원 1천만원, 황인용 신경과 원장 1천만원 후원

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 재단법인 순천시인재육성장학회(이사장 허석)는 지역 인재양성을 위한 후원금 4천만원을 전달받았다고 밝혔다.

순천시는 11일 전달식을 갖고, ㈜광주은행이 2천만원, 前순천문화원장 서거원씨가 1천만원의 후원금을 순천시 인재육성장학회 이사장인 허석 순천시장에게 전달했다.

또 황인용신경과 황인용 원장도 이날 전달식에는 참석하지 못했지만 1천만원을 장학기금으로 후원했다.

송종욱 광주은행장은 “어려운 환경 속에서 공부하는 학생들이 희망을 잃지 않길 바라며, 교육의 소외 없이 모든 학생이 행복하면 좋겠습니다.”라며 후원의 뜻을 전했다

허석 순천시장은 “코로나19와 호우, 폭염 등 많은 어려움을 겪는 상황 속에도 각계각층의 시민들이 순천의 인재 육성을 위해 끊임없이 후원해주셔서 감사드린다”며 거듭 감사의 뜻을 전했다.

지난 2008년 설립된 (재)순천시인재육성장학회 후원회는 2019년 12월 말 기준으로 총 44억 3천 5백만원의 후원금을 모금했으며, 시청사 복도에 후원인들에게 고마움을 표시하고 장학기금 모금활동 장려를 위하여 ‘장학금 후원인 명판’을 게시하고 있다.

