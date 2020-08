코스피 2417.63 …장중 1.3%↑

2018년6월 중순 이후 최고치…삼성전자·LG화학 등 대형주 상승세

[아시아경제 이민우 기자] 11일 오전 10시40분 기준 코스피지수가 전날보다 1.31% 오른 2417.63을 기록했다. 2018년 6월15일 이후 가장 높은 수치다.

외국인과 개인의 동반 매수세가 지수를 견인한 것으로 보인다. 같은 시간 코스피시장에서 외국인과 개인은 각각 740억원, 320억원을 순매수했다. 반면 기관은 1022억원을 순매도했다.

시가총액 상위 종목들도 두루 상승세다. 1위인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 57,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 57,800 2020.08.11 00:00 장중(20분지연) close 는 2% 오른 5만9000원을 기록했다. 시총 3위인 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 814,000 전일대비 43,000 등락률 +5.58% 거래량 353,614 전일가 771,000 2020.08.11 10:37 장중(20분지연) close 는 4.9% 오른 80만9000원을, 4위인 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 736,000 전일대비 16,000 등락률 +2.22% 거래량 668,716 전일가 720,000 2020.08.11 10:37 장중(20분지연) close 은 2.5% 오른 73만8000원을 각각 기록했다.

