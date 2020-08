무안군, 목포대 의대 유치 100만 서명운동 전개

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 무안군(군수 김산)은 최근 정부에서 의대 신설과 정원 확대를 발표함에 따라 지난 10일부터 목포대학교 의과대학 유치를 위한 100만 서명운동을 전개하고 있다고 11일 밝혔다.

무안군에서는 국민청원 동의와 함께 청사 출입구 등에 서명부를 비치해 군민의 서명운동 동참을 유도할 계획이다. 이번 서명운동은 무안, 목포, 해남 등 서남권 9개 시군이 참여했다.

이에 앞서 김산 군수는 지난달 31일 서남해안권 행정협의회에서 목포대 의대와 부속병원 설립을 촉구하는 성명을 발표하고 중앙부처에 요청할 건의문을 채택한 바 있으며, 지난 5일에는 목포대 의대 유치 추진위원회 발대식에 참석했다.

무안군 관계자는 “우리 지역 의료서비스 개선을 위해 군민 모두가 서명에 참여할 수 있도록 여러 경로를 통해 적극적으로 서명운동을 전개할 예정이다”고 말했다.

